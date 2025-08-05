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Головна Київ У Києві чоловік підірвав квартиру — поранено поліцейського

У Києві чоловік підірвав квартиру — поранено поліцейського

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 16:39
Підрив квартири в Києві – поранено поліцейського – що відомо
Термінова новина

У Києві підозрюваний у скоєнні злочину підірвав квартиру і поранив поліцейського. Інцидент стався у Дарницькому районі. 

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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"Підозрюваний у скоєнні злочину пустив газ та підірвав квартиру, поранено поліцейського", — йдеться в повідомленні.

поранений поліцейський
Поранений поліцейський. Фото: Нацполіція

Постраждав також зловмисник.  

Пораненому правоохоронцю надається необхідна допомога. Фігурант затриманий на місці події. 

вибух в квартирі
Будинок, де стався вибух. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 4 серпня потужний вибух прогримів в одному з готелів Львова. Попередньо відомо, що це здетонувала батарея електроскутера, після чого спалахнула пожежа.

До цього, на Львівщині чоловік стріляв по колесах авто. Пʼяний фігурант влаштував конфлікт із водієм вантажівки MAN.
У розпал сварки чоловік повернувся до оселі, де взяв мисливську рушницю й вистрілив двічі по колесах вантажівки. Внаслідок рикошету одна з куль травмувала йому ногу.

Київ вибух поліція поранення зловмисники
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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