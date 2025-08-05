Підрив квартири в Києві – поранено поліцейського – що відомо

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У Києві підозрюваний у скоєнні злочину підірвав квартиру і поранив поліцейського. Інцидент стався у Дарницькому районі.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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"Підозрюваний у скоєнні злочину пустив газ та підірвав квартиру, поранено поліцейського", — йдеться в повідомленні.

Поранений поліцейський. Фото: Нацполіція

Постраждав також зловмисник.

Пораненому правоохоронцю надається необхідна допомога. Фігурант затриманий на місці події.

Будинок, де стався вибух. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 4 серпня потужний вибух прогримів в одному з готелів Львова. Попередньо відомо, що це здетонувала батарея електроскутера, після чого спалахнула пожежа.

До цього, на Львівщині чоловік стріляв по колесах авто. Пʼяний фігурант влаштував конфлікт із водієм вантажівки MAN.

У розпал сварки чоловік повернувся до оселі, де взяв мисливську рушницю й вистрілив двічі по колесах вантажівки. Внаслідок рикошету одна з куль травмувала йому ногу.