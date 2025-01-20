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В Киеве мужчина побил авто полиции — как его наказал суд

20 января 2025 12:23
Виктория Козырь - редактор
Побил машину полиции — в Киеве судили мужчину
Патрульный возле машины. Иллюстративное фото полиции
Виктория Козырь - редактор

В Киеве пьяный мужчина разбил стекло в автомобиле патрульной полиции. Таким образом он нанес полиции ущерб на более 16 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В деталях дела говорится, что уроженец Броваров Киевской области ночью 28 декабря 2024 года на проспекте Николая Бажана в Киеве в состоянии алкогольного опьянения заметил вблизи озера "Лебединое" служебный автомобиль патрульной полиции Mitsubishi Outlander. 

После этого он подошел к машине и кулаком ударил по правому заднему стеклу, которое в результате удара разбилось. Таким образом мужчина нанес Департаменту патрульной полиции материальный ущерб на общую сумму 16 935 грн.

Решение суда

Дарницкий районный суд Киева признал мужчину виновным в хулиганстве и грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом и назначил ему наказание в виде пробационного надзора сроком на 1 год 6 месяцев.

Так, обвиняемый обязан в течение этого срока:

  • периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
  • сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы;
  • не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Напомним, 19 января в Киеве произошел взрыв на радиостанции "Армия FM". По данным полиции, причиной инцидента стал армейский взрыватель, который был в помещении как экспонат.

Также мы писали, что в Днепре разоблачили онлайн-казино с оборотом 50 млн долл. в год. Эта фирма подконтрольна корпорации, совладельцем которой является подсанкционное лицо.

Киев суд полиция автомобиль судебные решения

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