Побив автівку поліції — у Києві судили чоловіка

Патрульний біля автівки. Ілюстративне фото поліції

У Києві п'яний чоловік розбив скло в автомобілі патрульної поліції. Таким чином він завдав поліції збитків на понад 16 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У деталях справи йдеться, що уродженець Броварів Київської області вночі 28 грудня 2024 року на проспекті Миколи Бажана у Києві у стані алкогольного сп'яніння помітив поблизу озера "Лебедине" службовий автомобіль патрульної поліції Mitsubishi Outlander.

Після цього він підійшов до машини та кулаком вдарив по правому задньому склі, яке внаслідок удару розбилось. Таким чином чоловік завдав Департаменту патрульної поліції матеріального збитку на загальну суму 16 935 грн.

Рішення суду

Дарницький районний суд Києва визнав чоловіка винним у хуліганстві та грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом та призначив йому покарання у виді пробаційного нагляду строком на 1 рік 6 місяців.

Так, обвинувачений зобов'язаний упродовж цього терміну:

періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Нагадаємо, 19 січня у Києві стався вибух на радіостанції "Армія FM". За даними поліції, причиною інциденту став армійський підривач, який був у приміщенні як експонат.

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