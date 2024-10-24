В Киеве мужчину осудили на семь лет за убийство

Судебное заседание. Фото иллюстративное: kl.informator.ua

В Киеве семь лет заключения получил мужчина, до смерти избивший товарища в Шевченковском районе столицы. Это произошло в результате нанесения потерпевшему тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщили в полиции Киева в четверг, 24 октября.

Читайте также:

Обстоятельства дела

Инцидент произошел в марте 2022 года. Злоумышленник, находясь в бойлерном помещении дома в Михайловском переулке, поссорился со своим знакомым.

Во время конфликта фигурант набросился на пострадавшего и нанес ему несколько ударов кулаками и ногами в живот и грудь. В результате полученных травм мужчина вскоре умер.

Следователи сообщили фигуранту дела о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, и направили обвинительный акт в суд. В ходе досудебного расследования подозреваемый находился под стражей.

Решение суда

Суд признал жителя Киевщины 1988 года рождения виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Злоумышленник получил семь лет лишения свободы.

Фотография осужденного мужчины. Фото: Национальная полиция

Ранее мы писали, что в Харьковской области 17-летний парень изнасиловал и пытался убить свою подругу.

Напомним, что житель Кременчуга Полтавской области убил прохожего и пытался лишить жизни еще одного человека.