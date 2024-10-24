В Киеве мужчину осудили на семь лет за убийство

В Киеве мужчина избил до смерти своего знакомого — как его наказал суд
В Киеве семь лет заключения получил мужчина, до смерти избивший товарища в Шевченковском районе столицы. Это произошло в результате нанесения потерпевшему тяжких телесных повреждений.
Об этом сообщили в полиции Киева в четверг, 24 октября.
Обстоятельства дела
Инцидент произошел в марте 2022 года. Злоумышленник, находясь в бойлерном помещении дома в Михайловском переулке, поссорился со своим знакомым.
Во время конфликта фигурант набросился на пострадавшего и нанес ему несколько ударов кулаками и ногами в живот и грудь. В результате полученных травм мужчина вскоре умер.
Следователи сообщили фигуранту дела о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, и направили обвинительный акт в суд. В ходе досудебного расследования подозреваемый находился под стражей.
Решение суда
Суд признал жителя Киевщины 1988 года рождения виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.
Злоумышленник получил семь лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что в Харьковской области 17-летний парень изнасиловал и пытался убить свою подругу.
Напомним, что житель Кременчуга Полтавской области убил прохожего и пытался лишить жизни еще одного человека.
Читайте Новини.LIVE!