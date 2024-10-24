У Києві чоловіка засудили на сім років за убивство

Судове засідання. Фото ілюстративне: kl.informator.ua

У Києві сім років ув'язнення отримав чоловік, який до смерті побив товариша у Шевченківському районі столиці. Це сталося внаслідок завдання потерпілому тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомили у поліції Києва у четвер, 24 жовтня.

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Обставини справи

Інцидент стався у березні 2022 року. Зловмисник, перебуваючи у бойлерному приміщенні будинку на провулку Михайлівському, посварився зі своїм знайомим.

Під час конфлікту фігурант накинувся на потерпілого та завдав йому декілька ударів кулаками та ногами у живіт та груди. Внаслідок отриманих травм чоловік невдовзі помер.

Слідчі повідомили фігуранту справи про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, та скерували обвинувальний акт до суду. На час досудового розслідування підозрюваний перебував під вартою.

Рішення суду

Суд визнав мешканця Київщини 1988 року народження винним у завданні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого.

Зловмисник отримав сім років позбавлення волі.

Фотографія засудженого чоловіка. Фото: Національна поліція

Раніше ми писали, що на Харківщині 17-річний хлопець зґвалтував і намагався вбити свою подругу.

Нагадуємо, що мешканець Кременчука Полтавської області вбив перехожого та намагався позбавити життя ще одну людину.