Мужчина жестоко избил пса в Киеве — суд вернул ему животное

Судейский молоток. Иллюстративное фото: twitter.com/nab_ukr

В Киеве мужчина жестоко избил своего пса и зоозащитники забрали у него животное. Однако суд обязал вернуть собаку хозяину.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В зоозащитной организации UAnimals рассказали, что в феврале 2025 года к ним обратилась волонтер, которая видела как на частной территории мужчина бил свою собаку руками и ногами, а затем силой тянул ее за цепь. После этого зоозащитники обратились в полицию, чтобы разобраться в ситуации.

Пес Барон, которого избил мужчина. Фото: Facebook / Anya Frolova

Когда правоохранители прибыли на место, они составили протокол на мужчину за жестокое обращение с животными и дело передали в суд.

Решение суда

Во время судебного заседания мужчина рассказал, что его пса зовут Барон и ему уже около 14 лет. По его словам, он любит своего пса и считает его "членом семьи", а на цепи он сидит только тогда, когда приходят гости.

Комментируя слова волонтерки, которая видела то, что он бил пса, хозяин сказал, что Барон слепой и запутался в цепях, а он помогал его распутать. Именно поэтому соседка это восприняла как избиение животного.

Однако тогда Киево-Святошинский суд Киевской области не поверил мужчине, ведь факт жестокого обращения с животным доказан видеозаписью с мобильного телефона волонтера, и признал его виновным. Ему назначили штраф в размере 3 4000 гривен. С тех пор пес жил сначала в приюте на Киевщине, а затем — в ветеринарной клинике, и им занимались волонтеры.

Однако владелец животного не согласился с таким решением и подал апелляцию. Уже 22 мая Киевский апелляционный суд постановил вернуть животное хозяину и он уже забрал его от зоозащитников.

Напомним, недавно во Львове судили школьника, который фотографировал людей на улице. Он не имел на это соответствующего разрешения.

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