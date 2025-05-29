Чолові жорстоко побив пса у Києві — суд повернув йому тварину

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: twitter.com/nab_ukr

У Києві чоловік жорстоко побив свого пса і зоозахисники забрали у нього тварину. Однак суд зобов'язав повернути собаку господарю.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

В зоозахисній організації UAnimals розповіли, що в лютому 2025 року до них звернулася волонтерка, яка бачила як на приватній території чоловік бив свою собаку руками та ногами, а потім силою тягнув її за ланцюг. Після цього зоозахисники звернулися до поліції, аби розібратися в ситуації.

Пес Барон, якого побив чоловік. Фото: Facebook / Anya Frolova

Коли правоохоронці прибули на місце, вони склали протокол на чоловіка за жорстоке поводження з тваринами і справу передали до суду.

Рішення суду

Під час судового засідання чоловік розповів, що його пса звати Барон і йому вже близько 14 років. За його словами, він любить свого пса і вважає його "членом родини", а на ланцюгу він сидить лише тоді як приходять гості.

Коментуючи слова волонтерки, яка бачила те, що він бив пса, господар сказав, що Барон сліпий і заплутався в ланцюгах, а він допомагав його розплутати. Саме тому сусідка це сприйняла як побиття тварини.

Однак тоді Києво-Святошинський суд Київської області не повірив чоловіку, адже факт жорстокого поводження з твариною доведено відеозаписом з мобільного телефона волонтерки, і визнав його винним. Йому призначили сплатити штраф у розмірі 3 4000 гривень. Відтоді пес жив спершу у притулку на Київщині, а потім — у ветеринарній клініці, і ним опікувались волонтери.

Проте власник тварини не погодився з таким рішення і подав апеляцію. Вже 22 травня Київський апеляційний суд постановив повернути тварину господарю і він вже забрав його від зоозахисників.

Нагадаємо, нещодавно у Львові судили школяра, який фотографував людей на вулиці. Він не мав на це відповідного дозволу.

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