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В Киеве мужчина ограбил Сильпо — как его наказал суд

28 октября 2024 09:20
Виктория Козырь - редактор
В Киеве поймали мужчину, который хотел украсть товары из Сильпо
Покупатели в "Сильпо". Иллюстративное фото: rau.ua
Виктория Козырь - редактор

В Киеве мужчина хотел украсть в "Сильпо" товар на 905 гривен, потому что не хотел просить помощи у своей матери. Однако киевлянина заметил охранник и остановил его, против мужчины возбудили уголовное дело.

Об этом говорится в приговоре суда

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Детали дела

В приговоре суда говорится, что в сентябре 2023 года киевлянин пришел в "Сильпо" и взял с продуктовых полок три банки "энергетиков", две упаковки чипсов, колбаски, креветки, индейку в соусе, соус чили, блины с сыром, сулугуни в лаваше, пакет и положил это все в корзину. Тогда он пошел на кассу самообслуживания, где только сделал вид, что оплатил товар, и покинул помещение. В общей сложности стоимость товара составила 905 гривен.

Однако "покупателя" заметил охранник супермаркета, задержал его и вызвал полицию. Сам подозреваемый объясни свой поступок тем, что не хотел просить помощи у своей матери.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Он объяснил, что тогда не имел работы и не хотел родных просить о помощи. Киевлянин просил его строго не наказывать и не лишать свободы.

Решение суда

Принимая во внимание все обстоятельства произошедшего, Шевченковский районный суд Киева признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако на основании ст. 75 УК Украины его освободили от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы, если он в течение испытательного срока продолжительностью в один год не совершит нового уголовного правонарушения и выполнит возложенные на него в соответствии со ст. 76 УК обязанности:

  • периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
  • уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства и/или работы;
  • не выезжать за пределы Украины без разрешения уполномоченного органа по пробации.

Напомним, в Черновцах студент "Харьковского политехнического института" писал сообщения и делал фото о местах расположения работников ТЦК в своем Telegram-канале. За это его наказал суд.

Кроме того, мы сообщали, что в Бердичеве Житомирской области уклонист избил полицейского в отделении ТЦК. За это суд лишил мужчины свободы.

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