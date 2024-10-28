У Києві спіймали чоловіка, який хотів вкрасти товари з Сільпо

Покупці у "Сільпо". Ілюстративне фото: rau.ua

У Києві чоловік хотів вкрасти в "Сільпо" товар на 905 гривень, бо не хотів просити допомоги у своєї матері. Однак киянина помітив охоронець та зупинив його, проти чоловіка відкрили кримінальну справу.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У вироку суду йдеться, що у вересні 2023 року киянин прийшов у "Сільпо" і взяв з продуктових полиць три банки "енергетиків", дві упаковки чипсів, ковбаски, креветки, індичку в соусі, соус чилі, млинці з сиром, сулугуні в лаваші, пакет і поклав це все до кошика. Тоді він пішов до каси самообслуговування, де лише вдав, що сплатив товар, і покинув приміщення. Загалом вартістю товару становила 905 гривень.

Однак "покупця" помітив охоронець супермаркету, затримав його та викликав поліцію. Сам підозрюваний поясни свій вчинок тим, що не хотів просити про допомогу у своєї матері.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Він пояснив, що тоді не мав роботи і не хотів рідних просити про допомогу. Киянин просив його суворо не карати та не позбавляти свободи.

Рішення суду

Взявши до уваги всі обставини події, Шевченківський районний суд Києва визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Однак на підставі ст. 75 КК України його звільнили від відбування призначеного покарання у вигляді позбавлення волі, якщо він протягом іспитового строку тривалістю один рік не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього відповідно до ст. 76 КК України обов'язки:

періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та/або роботи;

не виїжджати за межі України без дозволу уповноваженого органу з питань пробації.

Нагадаємо, у Чернівцях студент "Харківського політехнічного інституту" писав повідомлення та робив фото щодо місць розташування працівників ТЦК у своєму Telegram-каналі. За це його покарав суд.

Крім того, ми повідомляли, що у Бердичеві Житомирської області ухилянт побив поліцейського у відділенні ТЦК. За це суд позбавив чоловіка волі.