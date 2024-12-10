Мобилизация в Украине — в Киеве мужчина обматерил представителей ТЦК и получил приговор суда

В Киеве мужчина обругал работников ТЦК — как его наказал суд
В Киеве военнообязанный мужчина вел себя неприлично во время проверки военно-учетных документов. Суд решил его наказать.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах суда указано, что инцидент произошел в сентябре на улице Железнодорожное шоссе, 61 в Киеве.
Правоохранители вместе с представителями территориального центра комплектования (ТЦК) остановили мужчину для проверки документов.
Реакция гражданина оказалась неожиданной — он стал выражаться нецензурной бранью, направленной в адрес полицейских и военнослужащих.
На судебное заседание обвиняемый не явился, а рассмотрение дела состоялось на основании рапорта полицейского и составленного административного протокола.
Решение суда
Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 119 гривен.
Кроме того, обвиняемый должен уплатить судебный сбор, который составляет 605,6 гривен.
Ранее мы писали, что на Волыни мужчина сообщал о работе представителей территориального центра комплектования. Для этого он создал группу в Viber, за что был наказан.
А во Львовской области суд рассмотрел дело сотрудника ТЦК, который применил физическую силу к военнообязанному.
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