Мобилизация в Украине — в Киеве мужчина обматерил представителей ТЦК и получил приговор суда

Судейский молоток. Фото иллюстративный: freepik

В Киеве военнообязанный мужчина вел себя неприлично во время проверки военно-учетных документов. Суд решил его наказать.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что инцидент произошел в сентябре на улице Железнодорожное шоссе, 61 в Киеве.

Правоохранители вместе с представителями территориального центра комплектования (ТЦК) остановили мужчину для проверки документов.

Реакция гражданина оказалась неожиданной — он стал выражаться нецензурной бранью, направленной в адрес полицейских и военнослужащих.

На судебное заседание обвиняемый не явился, а рассмотрение дела состоялось на основании рапорта полицейского и составленного административного протокола.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 119 гривен.

Кроме того, обвиняемый должен уплатить судебный сбор, который составляет 605,6 гривен.

Ранее мы писали, что на Волыни мужчина сообщал о работе представителей территориального центра комплектования. Для этого он создал группу в Viber, за что был наказан.

А во Львовской области суд рассмотрел дело сотрудника ТЦК, который применил физическую силу к военнообязанному.