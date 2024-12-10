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У Києві чоловік полаявся з працівниками ТЦК — як його покарав суд

10 грудня 2024 07:48
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Мобілізація в Україні — у Києві чоловік обматюкав представників ТЦК і отримав вирок суду
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві військовозобов'язаний чоловік поводив себе непристойно під час перевірки військово-облікових документів. Суд вирішив його покарати.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що інцидент стався у вересні на вулиці Залізничне шосе, 61 в Києві.

Правоохоронці разом із представниками територіального центру комплектування (ТЦК) зупинили чоловіка для перевірки документів.

Реакція громадянина виявилася несподіваною — він почав висловлюватися нецензурною лайкою, спрямованою на адресу поліцейських та військовослужбовців.

На судове засідання обвинувачений не з’явився, а розгляд справи відбувся на підставі рапорту поліцейського та складеного адміністративного протоколу.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним у дрібному хуліганстві та призначив йому адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі 119 гривень.

Окрім цього, обвинувачений має сплатити судовий збір, який становить 605,6 гривень. 

Раніше ми писали, що на Волині чоловік повідомляв про роботу працівників територіального центру комплектування. Для цього він створив групу у Viber, за що був покараний.

А на Львівщині суд розглянув справу співробітника ТЦК, який застосував фізичну силу до військовозобов'язаного.

Київ суд поліція ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення

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