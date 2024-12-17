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В Киеве мужчина порезал коллегу обломком стекла — что решил суд

17 декабря 2024 09:55
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киеве мужчину приговорили к пяти годам за нападение на коллегу
Правоохранитель с подозреваемым. Фото: полиция Киева
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киеве два сотрудника строительной компании поконфликтовали, в результате чего один из них нанес другому удар куском разбитого стекла. Суд признал нападающего виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет пребывания за решеткой.

Об этом сообщили в полиции города Киева во вторник, 17 декабря.

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Обстоятельства дела

Сообщается, что пострадавшего с колото-резаной раной шеи безотлагательно госпитализировали в больницу.

В ходе досудебного расследования сотрудники полиции установили, что 48-летний потерпевший работал строителем в частной компании. В канун конфликта он вместе с коллегой находился в помещении, где во время разговора между ними возникла ссора.

Мужчина вышел на улицу в надежде избежать ссоры, но его догнал коллега и куском разбитого стекла, нашедшего на земле, нанес удар в область шеи. После этого нападавший скрылся.

По "горячим следам" правоохранители Голосеевского управления полиции установили местонахождение и задержали 39-летнего нападающего.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, а именно умышленной нанесении тяжкого телесного повреждения.

Что решил суд

Собрав необходимую доказательную базу, правоохранители направили обвинительный акт в суд.

Учитывая всю предоставленную информацию, суд Киева вынес мужчине приговор, а именно лишение свободы сроком на пять лет.

Напомним, во Львове владелец автомобильного сервиса не трудоустроил троих сотрудников. Суд обязал мужчину заплатить штраф.

Также мы рассказывали, что в июле в Ивано-Франковской области пьяный водитель врезался в бетонную опору, в результате чего погиб его 47-летний пассажир. Виновник ДТП приговорен к пяти годам лишения свободы.

Киев суд нападение полиция судебные решения

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