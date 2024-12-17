У Києві чоловіка засудили до п'яти років за напад на колегу

У Києві чоловік порізав колегу уламком скла — що вирішив суд
У Києві два співробітники будівельної компанії поконфліктували, внаслідок чого один з них завдав іншому удар шматком розбитого скла. Суд визнав нападника виним та призначив йому покарання у вигляді п’яти років перебування за ґратами.
Про це повідомили у поліції міста Києва у вівторок, 17 грудня.
Обставини справи
Повідомляється, що потерпілого з колото-різаною раною шиї невідкладно госпіталізували у лікарню.
Під час досудового розслідування співробітники поліції вставновили, що 48-річний потерпілий працював будівельником у приватній компанії. Напередодні конфлікту він разом з колегою перебував у приміщенні, де під час розмови між ними виникла сварка.
Чоловік вийшов на вулицю в надії уникнути сварки, але його наздогнав колега та шматком розбитого скла, який знайшов на землі, завдав удару в область шиї. Після цього нападник утік.
По "гарячих слідах" правоохоронці Голосіївського управління поліції встановили місцеперебування та затримали 39-річного нападника.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме умисне завдання тяжкого тілесного ушкодження.
Що вирішив суд
Зібравши необхідну доказову базу правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду.
Врахувавши усю надану інформацію, суд Києва виніс чоловіку вирок, а саме позбавлення волі строком на п’ять років.
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