У Києві чоловіка засудили до п'яти років за напад на колегу

Правоохоронець з підозрюваним. Фото: поліція Києва

У Києві два співробітники будівельної компанії поконфліктували, внаслідок чого один з них завдав іншому удар шматком розбитого скла. Суд визнав нападника виним та призначив йому покарання у вигляді п’яти років перебування за ґратами.

Про це повідомили у поліції міста Києва у вівторок, 17 грудня.

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Обставини справи

Повідомляється, що потерпілого з колото-різаною раною шиї невідкладно госпіталізували у лікарню.

Під час досудового розслідування співробітники поліції вставновили, що 48-річний потерпілий працював будівельником у приватній компанії. Напередодні конфлікту він разом з колегою перебував у приміщенні, де під час розмови між ними виникла сварка.

Чоловік вийшов на вулицю в надії уникнути сварки, але його наздогнав колега та шматком розбитого скла, який знайшов на землі, завдав удару в область шиї. Після цього нападник утік.

По "гарячих слідах" правоохоронці Голосіївського управління поліції встановили місцеперебування та затримали 39-річного нападника.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме умисне завдання тяжкого тілесного ушкодження.

Що вирішив суд

Зібравши необхідну доказову базу правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду.

Врахувавши усю надану інформацію, суд Києва виніс чоловіку вирок, а саме позбавлення волі строком на п’ять років.

Нагадаємо, у Львові власник автомобільного сервісу не працевлаштував трьох співробітників. Суд зобов'язав чоловіка сплатити штраф.

Також ми розповідали, що в липні в Івано-Франківській області п'яний водій врізався в бетонну опору, унаслідок чого загинув його 47-річний пасажир. Винуватця ДТП засудили до п'яти років позбавлення волі.