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В Киеве мужчина начал конфликт с незнакомцами и украл деньги — что известно

5 августа 2024 11:20
Виктория Козырь - редактор
В Киеве мужчина украл 2 000 гривен после конфликта с незнакомцами
Полицейский. Фото: "Вечерний Киев"
Виктория Козырь - редактор

В Киеве 27-летний мужчина начал конфликт с незнакомцами и украл деньги. Речь идет о сумме в размере 2 000 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в понедельник, 5 августа.

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"В Подольское управление полиции обратился местный житель с сообщением об ограблении. Заявитель рассказал правоохранителям, что вечером он вместе со своими товарищами находился возле дома, как в это время к ним подошел неизвестный и начал провоцировать конфликт", — говорится в сообщении.

Задержан злоумышленник, укравший деньги в Киеве
Задержан злоумышленник. Фото: t.me/gunpKyiv

В дальнейшем фигурант брызнул в лицо 20-летнему парню из баллончика раздражающего действия и отобрал у него 2 000 гривен. После этого злоумышленник скрылся.

Оперативники территориального подразделения провели комплекс розыскных мероприятий и установили место нахождения правонарушителя. Им оказался 27-летний житель столицы, у которого следователи изъяли орудие совершения преступления.

Фигуранту объявили подозрение в грабеже, совершенном в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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Пост полиции Киева. Фото: скриншот

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