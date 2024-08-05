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У Києві чоловік розпочав конфлікт з незнайомцями та вкрав гроші — що відомо

5 серпня 2024 11:20
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві чоловік викрав 2 000 гривень після конфлікту з незнайомцями
Поліцейський. Фото: "Вечірній Київ"
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві 27-річний чоловік розпочав конфлікт з незнайомцями та вкрав гроші. Йдеться про суму у розмірі 2 000 гривень.

Про це повідомила пресслужба поліції Києві у Telegram у понеділок, 5 серпня.

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"До Подільського управління поліції звернувся місцевий мешканець із повідомлення про пограбування. Заявник розповів правоохоронцям, що ввечері він разом із своїми товаришами знаходився біля будинку, як в цей час до них підійшов невідомий та почав провокувати конфлікт", — йдеться у повідомленні.

Затриманий зловмисник, який вкрав гроші в Києві
Затриманий зловмисник. Фото: t.me/gunpKyiv

Надалі фігурант бризнув в обличчя 20-річному хлопцю з балончика дратівливої дії та відібрав у нього 2 000 гривень. Після цього зловмисник втік.

Оперативники територіального підрозділу провели комплекс розшукових заходів та встановили місце знаходження правопорушника. Ним виявився 27-річний мешканець столиці, в якого слідчі вилучили знаряддя вчинення злочину.

Фігуранту оголосили підозру в грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

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Допис поліції Києва. Фото: скриншот

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