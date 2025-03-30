Кражи в Киеве — мужчина получил шесть лет тюрьмы за брутальные преступления

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Киевский суд вынес приговор мужчине, который в течение 2024 года совершил ряд преступлений. Речь идет о кражах, несанкционированном доступе к банковским системам и мошенничестве.

Об этом стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что обвиняемый мужчина совершил несколько краж в городе Киеве.

17 июня 2024 года украл телефон у пассажира маршрутки, а затем через мобильное приложение "Приват24" перевел средства жертвы и оформил кредиты на ее имя.

30 июня 2024 года похитил сумку с документами, телефоном и банковскими карточками другого человека, после чего получил кредиты на 63 тысяч гривен от различных финкомпаний.

В декабре 2024 года украл телефон в больнице и велосипед из подъезда жилого дома.

Через похищенные телефоны преступник получал доступ к онлайн-банкингу жертв, создавал фиктивные кредитные счета и переводил средства на подконтрольные ему карты. Общая сумма ущерба от его действий превысила 100 тысяч гривен, включая убытки банков и финансовых учреждений.

Мужчина на суде полностью признал свою вину в совершенных преступлениях и покаялся за свои действия.

Решение суда

При принятии решения суд учел повторяемость преступлений, наличие непогашенных судимостей признание вины и раскаяние обвиняемого. Мужчину осудили на шесть лет лишения свободы.

А в Одесской области мужчина тайно забирал товар со склада магазина и продавал его на том же рынке.

Также мы писали, что в Харькове вынесли приговор мужчине, который украл велосипед в подъезде многоквартирного дома.