Кражи в Киеве — мужчина получил шесть лет тюрьмы за брутальные преступления

В Киеве мужчина совершил ряд брутальных краж — что решил суд
Киевский суд вынес приговор мужчине, который в течение 2024 года совершил ряд преступлений. Речь идет о кражах, несанкционированном доступе к банковским системам и мошенничестве.
Об этом стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах суда указано, что обвиняемый мужчина совершил несколько краж в городе Киеве.
- 17 июня 2024 года украл телефон у пассажира маршрутки, а затем через мобильное приложение "Приват24" перевел средства жертвы и оформил кредиты на ее имя.
- 30 июня 2024 года похитил сумку с документами, телефоном и банковскими карточками другого человека, после чего получил кредиты на 63 тысяч гривен от различных финкомпаний.
- В декабре 2024 года украл телефон в больнице и велосипед из подъезда жилого дома.
Через похищенные телефоны преступник получал доступ к онлайн-банкингу жертв, создавал фиктивные кредитные счета и переводил средства на подконтрольные ему карты. Общая сумма ущерба от его действий превысила 100 тысяч гривен, включая убытки банков и финансовых учреждений.
Мужчина на суде полностью признал свою вину в совершенных преступлениях и покаялся за свои действия.
Решение суда
При принятии решения суд учел повторяемость преступлений, наличие непогашенных судимостей признание вины и раскаяние обвиняемого. Мужчину осудили на шесть лет лишения свободы.
А в Одесской области мужчина тайно забирал товар со склада магазина и продавал его на том же рынке.
Также мы писали, что в Харькове вынесли приговор мужчине, который украл велосипед в подъезде многоквартирного дома.
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