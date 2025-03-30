Крадіжки у Києві — чоловік отримав шість років в'язниці за брутальні злочини

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Київський суд виніс вирок чоловікові, який протягом 2024 року скоїв низку злочинів. Йдеться про крадіжки, несанкціонований доступ до банківських систем та шахрайство.

Про це стало відомо з вироку, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що обвинувачений чоловік скоїв кілька крадіжок у місті Київ.

17 червня 2024 року вкрав телефон у пасажира маршрутки, а потім через мобільний додаток "Приват24" переказав кошти жертви та оформив кредити на її ім’я.

30 червня 2024 року викрав сумку з документами, телефоном та банківськими картками іншої людини, після чого отримав кредити на 63 тисяч гривень від різних фінкомпаній.

У грудні 2024 року вкрав телефон у лікарні та велосипед з під’їзду житлового будинку.

Через викрадені телефони злочинець отримував доступ до онлайн-банкінгу жертв, створював фіктивні кредитні рахунки та переказував кошти на підконтрольні йому картки. Загальна сума збитків від його дій перевищила 100 тисяч гривень, включаючи збитки банків та фінансових установ.

Чоловік на суді повністю визнав свою провину у скоєних злочинах та покаявся за свої дії.

Рішення суду

Під час ухвалення рішення суд врахував повторність злочинів, наявність непогашених судимостей визнання провини та каяття обвинуваченого. Чоловіка засудили на шість років позбавлення волі.

А на Одещині чоловік таємно забирав товар зі складу магазину та продавав його на тому ж ринку.

Також ми писали, що у Харкові винесли вирок чоловікові, який вкрав велосипед у під’їзді багатоквартирного будинку.