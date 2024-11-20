Мужчина помогал уклонистам и получил за это два года условно

Судейский молоток. Фото: Pexels

В Киеве мужчина снимал видеоролики для срыва мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. Суд признал его виновным в препятствовании законной деятельности сил обороны и назначил наказание в виде двух лет испытательного срока.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В августе 2022 года обвиняемый вместе с другими тремя лицами начал готовить фото и видеоматериалы. В них говорилось, как мужчинам мобилизационного возраста сопротивляться представителям ТЦК и СП. Ролики были распространены в разных социальных сетях.

Обвиняемый занимался редактированием видео, записываемых участниками так называемого "антимобилизационного движения". Ролики распространяли на YouTube-канале "Свобода в законе".

Лингвистическая экспертиза показала, что в этих видеозаписях содержатся публичные призывы, адресованные украинским мужчинам о сопротивлении военным и правоохранительным органам, в частности ТЦК и СП. Кроме того, видео звучали высказывания, направленные на дискредитацию мобилизационных мероприятий, ТЦК, полиции, Службы безопасности Украины, военнослужащих ВСУ и действующего военно-политического руководства страны.

Решение суда

В суд поступило соглашение о признании виновности в отношении одного из участников "антимобилизационного движения". Коллегия судей утвердила ее.

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы условно, которые были заменены на два года испытательного срока.

Напомним, в Дрогобыче мужчина отказался подписывать повестку, изданную ТЦК. Суд вынес решение о его наказании.

Также во Львовской области мужчина трижды обращался в ТЦК с просьбой предоставить отсрочку от мобилизации, но не получил ответа. В результате он решил обжаловать это в суде.