Чоловік допомагав ухилянтам і отримав за це два роки умовно

Суддівський молоток. Фото: Pexels

У Києві чоловік знімав відеоролики для зриву мобілізації до лав Збройних сил України. Суд визнав його винним у перешкоджанні законній діяльності Сил оборони і призначив покарання у вигляді двох років іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У серпні 2022 року обвинувачений разом з іншими трьома особами почав готувати фото та відеоматеріали. У них йшлося про те, як чоловікам мобілізаційного віку вчиняти супротив представникам ТЦК та СП. Ролики було поширено у різних соціальних мережах.

Обвинувачений займався редагуванням відео, які записували учасники так званого "антимобілізаційного руху". Ролики поширювали на YouTube-каналі "СВОБОДА в заКОНе".

Лінгвістична експертиза показала, що у цих відеозаписах містяться публічні заклики, адресовані українським чоловікам щодо вчинення спротиву військовим та правоохоронним органам, зокрема ТЦК та СП. Окрім того, на відео лунали висловлювання, спрямовані на дискредитацію мобілізаційних заходів, ТЦК, поліції, Служби безпеки України, військовослужбовців ЗСУ та чинного військово-політичного керівництва країни.

Рішення суду

До суду надійшла угода про визнання винуватості стосовно одного з учасників "антимобілізаційного руху". Колегія суддів затвердила її.

Чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі умовно, які були замінені на два роки іспитового терміну.

Нагадаємо, у Дрогобичі чоловік відмовився підписувати повістку, видану ТЦК. Суд виніс рішення щодо його покарання.

Також на Львівщині чоловік тричі звертався до ТЦК із проханням надати відстрочку від мобілізації, але не отримав відповіді. Через це він вирішив оскаржити це в суді.