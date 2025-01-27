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В Киеве мужчина украл телефон у ребенка — как его наказал суд

27 января 2025 11:40
Виктория Козырь - редактор
Украл телефон у ребенка — в Киеве судили мужчину
Судейский молоток. Иллюстративное фото: Pexeles
Виктория Козырь - редактор

В Киеве мужчина украл телефон у малолетнего ребенка и сбежал. Поскольку вор ранее уже был судим, он проведет за решеткой пять лет.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

Как известно, в марте 2024 года вблизи станции метро "Оболонь" в Киеве мужчина познакомился с малолетним ребенком. Он решил украсть у ребенка мобильный телефон и для этого сказал, что ему нужно осуществить оплату за товар в онлайн-магазине и ввести номер банковской карты, сохранившийся в телефоне потерпевшей.

После этого он предложил ребенку пойти с ним к терминалам, расположенным в помещении ТРЦ Dream Town. Не догадываясь о преступных намерениях мужчины, потерпевшая согласилась и пошла с ним в указанное место.

Когда они пришли, он попросил у девочки телефон, который стоит 3 790 грн, и сказал, что ему необходимо отойти на несколько минут. После этого он убежал с телефоном ребенка.

Решение суда

Оболонский районный суд Киева признал виновным мужчину в мошенничестве и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

Однако, принимая во внимание то, что ранее мужчина неоднократно уже был судим, его осудили на пять лет и один месяц в'тюрьме.

Напомним, недавно во Львове судили военного, который украл кабель. За это он получил тюремный срок.

Также мы писали, что парень распространял интимные видео с бывшей девушкой. За содеянное ему могли на год ограничить свободу.

Киев дети кража телефоны судебные решения

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