Вкрав телефон у дитини — у Києві судили чоловіка

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: Pexeles

У Києві чоловік вкрав телефон у малолітньої дитини та втік. Оскільки крадій раніше вже був судимий, він проведе за ґратами п'ять років.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

Як відомо, у березні 2024 року поблизу станції метро "Оболонь" у Києві чоловік познайомився з малолітньою дитиною. Він вирішив вкрасти у дитини мобільний телефон і для цього сказав, що йому потрібно здійснити оплату за товар в онлайн-магазині та ввести номер банківської карти, що зберігся в телефоні потерпілої.

Після цього він запропонував дитині піти з ним до терміналів, розташованих у приміщенні ТРЦ Dream Town. Не здогадуючись про злочинні наміри чоловіка, потерпіла погодилась та пішла з ним у зазначене місце.

Коли вони прийшли, він попросив у дівчинки телефон, який коштує 3 790 грн, та сказав, що йому необхідно відійти на декілька хвилин. Після цього він втік з телефоном дитини.

Рішення суду

Оболонський районний суд Києва визнав винним чоловіка у шахрайстві та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік.

Однак, беручи до уваги те, що раніше чоловік неодноразово вже був судимий, його засудили на п'ять років та один місяць в'язниці.

Нагадаємо, нещодавно у Львові судили військового, який вкрав кабель. За це він отримав тюремний термін.

Також ми писали, що хлопець поширював інтимні відео з колишньою дівчиною. За вчинене йому могли на рік обмежити волю.