Украл пасту в аптеке — в Киеве мужчина получил четыре года тюрьмы

Шевченковский райсуд Киева. Иллюстративное фото: guide.kyivcity

В Киеве мужчина украл пять упаковок зубной пасты в аптеке "Доброго дня". Суд назначил ему наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы.

Об этом говорится в судебном приговоре.

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Детали дела

В ноябре 2019 года мужчина пришел в аптеку "Доброго дня" в Киеве на улице Саратовская, 6. Пока он ждал в очереди, заметил на полочках вблизи упаковки зубной пасты.

"Показывая себя добросовестным покупателем, с уверенностью, что другие покупатели и работники аптеки воспринимают его действия как выбор товара, взял с полок аптеки зубную пасту "Sensodyne Восстановление и защита 75 мл" в количестве 5 шт., общей стоимостью 332 грн 50 коп. (без НДС)", — говорится в материалах дела.

После этого он спрятал краденый товар внутрь куртки и пытался идти к выходу. Однако один из работников аптеки заметил преступление мужчины и пытался ему повредить уйти с похищенными зубными пастами.

Решение суда

Во время заседания суда мужчина все отрицал и не признал своей вины. Он подтвердил, что в этот день действительно был в этой аптеке, но ничего не воровал.

Учитывая все доказательства и обстоятельства следствия, Шевченковский районный суд Киева признал мужчину виновным в краже по ч. 2 ст. 186 УК Украины (в редакции Закона от 05.04.2001) и назначил ему наказание в размере 4,5 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове полицейский хранил боевые патроны в кабинете. За это суд назначил ему испытательный срок продолжительностью в полтора года.

Также мы писали, что в Черновицкой области суд наказал мужчину, избившего работника территориального центра комплектования во время вручения повестки.