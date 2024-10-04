Украл пасту в аптеке — в Киеве мужчина получил четыре года тюрьмы

В Киеве мужчина украл зубную пасту в аптеке — как его наказал суд
В Киеве мужчина украл пять упаковок зубной пасты в аптеке "Доброго дня". Суд назначил ему наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы.
Об этом говорится в судебном приговоре.
Детали дела
В ноябре 2019 года мужчина пришел в аптеку "Доброго дня" в Киеве на улице Саратовская, 6. Пока он ждал в очереди, заметил на полочках вблизи упаковки зубной пасты.
"Показывая себя добросовестным покупателем, с уверенностью, что другие покупатели и работники аптеки воспринимают его действия как выбор товара, взял с полок аптеки зубную пасту "Sensodyne Восстановление и защита 75 мл" в количестве 5 шт., общей стоимостью 332 грн 50 коп. (без НДС)", — говорится в материалах дела.
После этого он спрятал краденый товар внутрь куртки и пытался идти к выходу. Однако один из работников аптеки заметил преступление мужчины и пытался ему повредить уйти с похищенными зубными пастами.
Решение суда
Во время заседания суда мужчина все отрицал и не признал своей вины. Он подтвердил, что в этот день действительно был в этой аптеке, но ничего не воровал.
Учитывая все доказательства и обстоятельства следствия, Шевченковский районный суд Киева признал мужчину виновным в краже по ч. 2 ст. 186 УК Украины (в редакции Закона от 05.04.2001) и назначил ему наказание в размере 4,5 лет лишения свободы.
Напомним, во Львове полицейский хранил боевые патроны в кабинете. За это суд назначил ему испытательный срок продолжительностью в полтора года.
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