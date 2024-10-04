Вкрав пасту в аптеці — у Києві чоловік отримав чотири роки в'язниці

У Києві чоловік вкрав зубну пасту в аптеці — як його покарав суд
У Києві чоловік вкрав п'ять упаковок зубної пасти в аптеці "Доброго дня". Суд призначив йому покарання у вигляді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.
Про це йдеться у судовому вироку.
Деталі справи
У листопаді 2019 року чоловік прийшов в аптеку "Доброго дня" у Києві на вулиці Саратовська, 6. Поки він чекав у черзі, то помітив на поличках поблизу упаковки зубної пасти.
"Видаючи себе за добросовісного покупця, із впевненістю, що інші покупці та працівники аптеки сприймають його дії як вибір товару, взяв з полиць аптеки зубну пасту "Sensodyne Відновлення та захист 75 мл" в кількості 5 шт., загальною вартістю 332 грн 50 коп. (без ПДВ)", — йдеться у матеріалах справи.
Після цього він заховав крадений товар в середину куртки та намагався йти до виходу. Однак один із працівників аптеки помітив злочин чоловіка і намагався йому зашкодити піти з викраденими зубними пастами.
Рішення суду
Під час засідання суду чоловік усе заперечував та не признав своєї вини. Він підтвердив, що у цей день дійсно був у цій аптеці, але нічого не крав.
Зважаючи на усі докази та обставини слідства, Шевченківській районний суд міста Києва визнав чоловіка винним у крадіжці за ч. 2 ст. 186 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001) та призначив йому покарання у вигляді 4,5 роки позбавлення волі.
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