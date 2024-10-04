Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві чоловік вкрав зубну пасту в аптеці — як його покарав суд arrow

У Києві чоловік вкрав зубну пасту в аптеці — як його покарав суд

4 жовтня 2024 08:36
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Вкрав пасту в аптеці — у Києві чоловік отримав чотири роки в'язниці
Шевченківський районний суд Києва. Ілюстративне фото: guide.kyivcity
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Києві чоловік вкрав п'ять упаковок зубної пасти в аптеці "Доброго дня". Суд призначив йому покарання у вигляді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.

Про це йдеться у судовому вироку.

Читайте також:

Деталі справи

У листопаді 2019 року чоловік прийшов в аптеку "Доброго дня" у Києві на вулиці Саратовська, 6. Поки він чекав у черзі, то помітив на поличках поблизу упаковки зубної пасти.

"Видаючи себе за добросовісного покупця, із впевненістю, що інші покупці та працівники аптеки сприймають його дії як вибір товару, взяв з полиць аптеки зубну пасту "Sensodyne Відновлення та захист 75 мл" в кількості 5 шт., загальною вартістю 332 грн 50 коп. (без ПДВ)", — йдеться у матеріалах справи. 

Після цього він заховав крадений товар в середину куртки та намагався йти до виходу. Однак один із працівників аптеки помітив злочин чоловіка і намагався йому зашкодити піти з викраденими зубними пастами.

Рішення суду

Під час засідання суду чоловік усе заперечував та не признав своєї вини. Він підтвердив, що у цей день дійсно був у цій аптеці, але нічого не крав. 

Зважаючи на усі докази та обставини слідства, Шевченківській районний суд міста Києва визнав чоловіка винним у крадіжці за ч. 2 ст. 186 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001) та призначив йому покарання у вигляді 4,5 роки позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Львові поліцейський зберігав бойові патрони в кабінеті. За це суд призначив йому іспитовий термін тривалістю півтора року.

Також ми писали, що в Чернівецькій області суд покарав чоловіка, який побив працівника територіального центру комплектування під час вручення повістки.

Київ суд крадіжка зубна паста судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:21 У Німеччині запровадили зміни для українців — яких нововведень чекати

10:16 Ракети напоготів — ворог знову вивів свої кораблі у море

10:02 В Україні середня зарплата підвищилася — хто отримує найбільше

09:54 Українці мають підготувати техніку до майбутніх відключень — що варто зробити

09:50 Голова Комітету асоціації Україна-ЄС описав проблеми з допомогою країні

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

09:48 Нічна атака дронів на Україну — скільки "шахедів" приземлили сили ППО

09:41 Не ховайте повербанки — у тисяч одеситів не буде світла до вечора

09:28 У Києві знову погіршився стан повітря — в яких районах змінилась якість

09:17 У російському Новосибірську невідомі підпалили будівлю ФСБ — що відомо

09:17 Вірус Марбург дуже схожий на Еболу — ВООЗ попередила про ризики пандемії

10:21 У Німеччині запровадили зміни для українців — яких нововведень чекати

10:16 Ракети напоготів — ворог знову вивів свої кораблі у море

10:02 В Україні середня зарплата підвищилася — хто отримує найбільше

09:54 Українці мають підготувати техніку до майбутніх відключень — що варто зробити

09:50 Голова Комітету асоціації Україна-ЄС описав проблеми з допомогою країні

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

09:48 Нічна атака дронів на Україну — скільки "шахедів" приземлили сили ППО

09:41 Не ховайте повербанки — у тисяч одеситів не буде світла до вечора

09:28 У Києві знову погіршився стан повітря — в яких районах змінилась якість

09:17 У російському Новосибірську невідомі підпалили будівлю ФСБ — що відомо

09:17 Вірус Марбург дуже схожий на Еболу — ВООЗ попередила про ризики пандемії

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

Text

08:00 Ситуація на фронті та візит Марка Рютте в Україну — ефір Ранок.LIVE

3 жовтня 2024
Text

21:30 Візит нового генсека НАТО до Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал з Зеленським у Польщі та відхід ЗСУ з Вугледару — ефір Вечір.LIVE

Text

15:17 Підготовка до холодів — що допоможе Києву пройти зиму цього року

Text

13:29 Голова УІНП розповів, чи сприяє Польща пошуку тіл жертв Волинської трагедії

Text

13:00 Кращі танки ЗСУ на Курщині та гучна заява Буданова — ефір День.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

11:28 Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

Text

08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2024
Text

22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня