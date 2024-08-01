В Киеве осудили мужчину за нападения на кредитные учреждения с ножом

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Малиновский районный суд г. Одессы

В Киеве пьяный мужчина заходил в кредитные учреждения и, угрожая кухонным ножом, требовал у работниц деньги. Он приговорен к восьми годам тюрьмы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Прокурором в суде доказано, что 34-летний уроженец Киева в январе 2024 года в Святошинском районе столицы совершил два разбойных нападения на кредитные учреждения.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый заходил в кредитные учреждения, расположенные непосредственно возле станций киевского метрополитена, и, угрожая кухонным ножом, требовал у работниц учреждений деньги.

Первое разбойное нападение мужчина совершил возле станции метро "Житомирская", второе почти сразу возле станции "Академгородок". В обоих случаях сотрудницы кредитных учреждений успевали нажать тревожную кнопку, поэтому злоумышленник быстро убегал.

После совершения разбойных нападений обвиняемый уехал из Киева, однако был задержан сотрудниками полиции на территории одного из районных центров Киевской области.

Мужчина с кухонным ножом совершает разбойное нападение на кредитное учреждение. Фото: Киевская городская прокуратура

Решение суда

Приговором Святошинского районного суда г. Киева мужчина признан виновным в совершении разбоев и приговорен к восьми годам лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области оштрафован военнослужащий, купивший через Интернет психотропное вещество PVP. Мужчину задержали, когда он получал отправку с наркотическим веществом на "Новой почте".

Также мы сообщали, что в Луцке пьяный мужчина убил своего товарища. Свидетелем преступления стала 11-летняя дочь погибшего. За совершенное убийце избрали наказание — 10 лет лишения свободы.