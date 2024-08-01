У Києві засудили чоловіка за напади на кредитні установи з ножем

Судове засідання. Ілюстративне фото: Малиновський районний суд м. Одеси

У Києві п’яний чоловік заходив до кредитних установ та, погрожуючи кухонним ножем, вимагав у працівниць гроші. Його засуджено до восьми років в’язниці.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Прокурором у суді доведено, що 34-річний уродженець Києва в січні 2024 року в Святошинському районі столиці вчинив два розбійні напади на кредитні установи.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений заходив до кредитних установ, які розташовані безпосередньо біля станцій київського метрополітену та, погрожуючи кухонним ножем, вимагав у працівниць установ гроші.

Перший розбійний напад чоловік вчинив біля станції метро "Житомирська", другий майже одразу неподалік станції "Академмістечко". В обох випадках співробітниці кредитних установ встигали натиснути тривожну кнопку, тож зловмисник швидко тікав.

Після вчинення розбійних нападів обвинувачений поїхав з Києва, однак був затриманий працівниками поліції на території одного з районних центрів Київської області.

Чоловік з кухонним ножем вчиняє розбійний напад на кредитну установу. Фото: Київська міська прокуратура

Рішення суду

Вироком Святошинського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним у скоєнні розбоїв та засуджено до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харківській області оштрафували військовослужбовця, який придбав через Інтернет психотропну речовину PVP. Чоловіка затримали, коли він отримував відправлення з наркотичною речовиною на "Новій пошті".

Також ми повідомляли, що в Луцьку п'яний чоловік убив свого товариша. Свідком злочину стала 11-річна донька загиблого. За вчинене вбивці обрали покарання — 10 років позбавлення волі.