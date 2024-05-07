В Киеве мужчина застрелил собаку соседей, которую привезли из АТО

Бельгийская овчарка. Фото иллюстративное: Pexels

В Киеве 51-летний мужчина застрелил бельгийскую овчарку своих соседей. Ему объявили подозрение в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram во вторник, 7 мая.

Читайте также:

Убийство соседской овчарки

По данным следствия, в апреле этого года подозреваемый, находясь в обеденное время в частном доме в Подольском районе, произвел три прицельные выстрела в соседскую собаку породы бельгийская овчарка. Животное погибло на месте.

Бельгийская овчарка, которую застрелили. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Пса по кличке "Чип" привезли из зоны АТО в 2016 году, он много лет охранял дом своей семьи. По словам владельцев животного, соседу не нравилось, что собака все время на него лает", — говорится в сообщении.

Бельгийская овчарка, которую застрелили. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Бельгийская овчарка, которую застрелили. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Запорожье выбросили с балкона многоэтажки собаку, которого привез с фронта военный. Животное упало вниз с высоты 5–8 этажа.

Также в селе Рокеты Червоноградского района Львовской области Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) спасла лошадь, оказавшуюся в затруднительной ситуации. Шею животного зажала цепь с карабином.