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В Киеве мужчина застрелил собаку соседей, которую привезли из АТО

7 мая 2024 15:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве мужчина застрелил собаку соседей, которую привезли из АТО
Бельгийская овчарка. Фото иллюстративное: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве 51-летний мужчина застрелил бельгийскую овчарку своих соседей. Ему объявили подозрение в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram во вторник, 7 мая.

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По данным следствия, в апреле этого года подозреваемый, находясь в обеденное время в частном доме в Подольском районе, произвел три прицельные выстрела в соседскую собаку породы бельгийская овчарка. Животное погибло на месте.

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Бельгийская овчарка, которую застрелили. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Пса по кличке "Чип" привезли из зоны АТО в 2016 году, он много лет охранял дом своей семьи. По словам владельцев животного, соседу не нравилось, что собака все время на него лает", — говорится в сообщении.

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Бельгийская овчарка, которую застрелили. Фото: t.me/kyiv_pro_office
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Бельгийская овчарка, которую застрелили. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

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Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Запорожье выбросили с балкона многоэтажки собаку, которого привез с фронта военный. Животное упало вниз с высоты 5–8 этажа.

Также в селе Рокеты Червоноградского района Львовской области Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) спасла лошадь, оказавшуюся в затруднительной ситуации. Шею животного зажала цепь с карабином.

Киев
убийство
животные
прокуратура
собака

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