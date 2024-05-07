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У Києві чоловік застрелив собаку сусідів, яку привезли з АТО

7 травня 2024 15:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві чоловік застрелив собаку сусідів, яку привезли з АТО
Бельгійська вівчарка. Фото ілюстративне: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві 51-річний чоловік застрелив бельгійську вівчарку своїх сусідів. Йому оголосили підозру у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у вівторок, 7 травня.

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За даними слідства, у квітні цього року підозрюваний, перебуваючи в обідній час у приватному будинку в Подільському районі, здійснив три прицільні постріли у сусідського собаку породи бельгійська вівчарка. Тварина загинула на місці.

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Бельгійська вівчарка, яку застрелили. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Пса на прізвисько "Чіп" привезли із зони АТО у 2016 році, він багато років охороняв будинок своєї родини. За словами власників тварини, сусіду не подобалось, що собака весь час на нього гавкає", — йдеться у повідомленні.

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Бельгійська вівчарка, яку застрелили. Фото: t.me/kyiv_pro_office
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Бельгійська вівчарка, яку застрелили. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Наразі триває досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. 

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Запоріжжі викинули з балкона багатоповерхівки собаку, якого привіз із фронту військовий. Тварина впала вниз із висоти 5–8 поверху.

Також у селі Рокети Червоноградського району Львівської області Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) врятувала коня, який опинився у скрутній ситуації. Шию тварини затиснув ланцюг з карабіном.

Київ
вбивство
тварини
прокуратура
собака

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