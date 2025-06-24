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Главная Киев В Киеве мужчина застрелился на балконе жилого дома

В Киеве мужчина застрелился на балконе жилого дома

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 12:11
Полиция расследует самоубийство мужчины в Печерском районе
Бригада скорой помощи. Фото иллюстративное: УНИАН
Ключові моменти Мужчина выстрелил себе в голову на балконе

В Киеве вчера, 23 июня, в Печерском районе столицы на улице Предславинской произошел трагический инцидент. Мужчина, по предварительным данным, покончил с собой, выстрелив себе в голову.

Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на комментарий от полиции.

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Мужчина выстрелил себе в голову на балконе

Как сообщают в соцсетях, погибшего обнаружили на балконе квартиры, расположенной на третьем этаже. Зафиксировано, что рядом с телом находилось оружие, из которого, вероятно, и был осуществлен роковой выстрел.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, с дополнительной пометкой "самоубийство".

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, а также возможные мотивы, которые могли побудить мужчину к такому шагу.

Напомним, недавно в Житомире мужчина расстрелял бывшую жену в машине и покончил жизнь самоубийством.

А в Харьковской области мужчина совершил самоубийство, потому что не справился с управлением авто и попал в ДТП, где погибла женщина и ребенок.

Киев стрельба полиция расследование самоубийство
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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