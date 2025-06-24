Полиция расследует самоубийство мужчины в Печерском районе

В Киеве мужчина застрелился на балконе жилого дома
В Киеве вчера, 23 июня, в Печерском районе столицы на улице Предславинской произошел трагический инцидент. Мужчина, по предварительным данным, покончил с собой, выстрелив себе в голову.
Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на комментарий от полиции.
Мужчина выстрелил себе в голову на балконе
Как сообщают в соцсетях, погибшего обнаружили на балконе квартиры, расположенной на третьем этаже. Зафиксировано, что рядом с телом находилось оружие, из которого, вероятно, и был осуществлен роковой выстрел.
По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, с дополнительной пометкой "самоубийство".
Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, а также возможные мотивы, которые могли побудить мужчину к такому шагу.
Напомним, недавно в Житомире мужчина расстрелял бывшую жену в машине и покончил жизнь самоубийством.
А в Харьковской области мужчина совершил самоубийство, потому что не справился с управлением авто и попал в ДТП, где погибла женщина и ребенок.
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