Поліція розслідує самогубство чоловіка в Печерському районі

Бригада швидкої. Фото ілюстративне: УНІАН

У Києві вчора, 23 червня, в Печерському районі столиці на вулиці Предславинській стався трагічний інцидент. Чоловік, за попередніми даними, наклав на себе руки, вистріливши собі в голову.

Про це повідомляє "Обозреватель", посилаючись на коментар від поліції.

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Чоловік вистрілив собі в голову на балконі

Як повідомляють у соцмережах, загиблого виявили на балконі квартири, розташованої на третьому поверсі. Зафіксовано, що поруч із тілом знаходилась зброя, з якої, ймовірно, і було здійснено фатальний постріл.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, із додатковою приміткою "самогубство".

Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту, а також можливі мотиви, які могли спонукати чоловіка до такого кроку.

Нагадаємо, нещодавно у Житомирі чоловік розстріляв колишню дружину в машині і покінчив життя самогубством.

А в Харківській області чоловік вчинив самогубство, бо не впорався з керуванням авто і втрапив в ДТП, де загинула жінка та дитина.