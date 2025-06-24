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Головна Київ У Києві чоловік застрелився на балконі житлового будинку

У Києві чоловік застрелився на балконі житлового будинку

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 12:11
Поліція розслідує самогубство чоловіка в Печерському районі
Бригада швидкої. Фото ілюстративне: УНІАН
Ключові моменти Чоловік вистрілив собі в голову на балконі

У Києві вчора, 23 червня, в Печерському районі столиці на вулиці Предславинській стався трагічний інцидент. Чоловік, за попередніми даними, наклав на себе руки, вистріливши собі в голову.

Про це повідомляє "Обозреватель", посилаючись на коментар від поліції. 

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Чоловік вистрілив собі в голову на балконі

Як повідомляють у соцмережах, загиблого виявили на балконі квартири, розташованої на третьому поверсі. Зафіксовано, що поруч із тілом знаходилась зброя, з якої, ймовірно, і було здійснено фатальний постріл.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, із додатковою приміткою "самогубство".

Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту, а також можливі мотиви, які могли спонукати чоловіка до такого кроку.

Нагадаємо, нещодавно у Житомирі чоловік розстріляв колишню дружину в машині і покінчив життя самогубством. 

А в Харківській області чоловік вчинив самогубство, бо не впорався з керуванням авто і втрапив в ДТП, де загинула жінка та дитина. 

Київ стрілянина поліція розслідування самогубство
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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