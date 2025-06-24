Поліція розслідує самогубство чоловіка в Печерському районі

У Києві чоловік застрелився на балконі житлового будинку
У Києві вчора, 23 червня, в Печерському районі столиці на вулиці Предславинській стався трагічний інцидент. Чоловік, за попередніми даними, наклав на себе руки, вистріливши собі в голову.
Про це повідомляє "Обозреватель", посилаючись на коментар від поліції.
Чоловік вистрілив собі в голову на балконі
Як повідомляють у соцмережах, загиблого виявили на балконі квартири, розташованої на третьому поверсі. Зафіксовано, що поруч із тілом знаходилась зброя, з якої, ймовірно, і було здійснено фатальний постріл.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, із додатковою приміткою "самогубство".
Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту, а також можливі мотиви, які могли спонукати чоловіка до такого кроку.
Нагадаємо, нещодавно у Житомирі чоловік розстріляв колишню дружину в машині і покінчив життя самогубством.
А в Харківській області чоловік вчинив самогубство, бо не впорався з керуванням авто і втрапив в ДТП, де загинула жінка та дитина.
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