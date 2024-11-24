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В Киеве муж жестоко обращался с женой — что решил суд

24 ноября 2024 12:50
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Ответственность за домашнее насилие — в Киеве мужчина получил приговор суда
Мужчина издевается над женщиной. Фото: Freepik
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Киеве мужчина долгое время обижал и издевался над женой. Суд решил наказать обидчика.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Детали дела

В материалах делах указано, что в полицию несколько раз обращалась 32-летняя киевлянка с жалобами на то, что ее муж постоянно оскорбляет и издевается. В частности, фигурант злоупотреблял спиртными напитками, устраивал скандалы, мог ударить и выгнать из квартиры, оставив без вещей.

Мужчину, которому 46 лет, неоднократно привлекали к административной ответственности, однако его поведение не изменилось, поэтому в отношении него было начато уголовное производство по статье о домашнем насилии.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде одного года пробационного надзора.

Кроме того, за три месяца фигурант должен пройти коррекционную программу для обидчиков. Мужчину также предупредили, что отказ от программы приведет к повторной уголовной ответственности. Для предотвращения новых случаев насилия работники противодействия домашнему насилию будут посещать пострадавшую.

Что такое пробация

Это система надзорных и социально-воспитательных мер, применяемых по решению суда к осужденным. То есть человек, получивший приговор суда, должен исполнять определенные виды уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы.

Напомним, в Полтавской области судили мужчину, который совершал домашнее насилие в отношении матери. Он словесно обижал женщину и нанес ей телесные повреждения.

А в Ровенской области судили женщину, совершавшую домашнее насилие над мужчиной. Ее решили наказать штрафом.

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