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У Києві чоловік жорстоко поводився з дружиною — що вирішив суд

24 листопада 2024 12:50
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Відповідальність за домашнє насильство — у Києві чоловік отримав вирок суду
Чоловік знущається над жінкою. Фото: Freepik
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Києві чоловік тривалий час ображав та знущався з дружини. Суд вирішив покарати кривдника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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Деталі справи

У матеріалах справи вказано, що до поліції кілька разів зверталась 32-річна киянка зі скаргами на те, що її чоловік постійно ображає та знущається. Зокрема, фігурант зловживав спиртними напоями, вчиняв сварки, міг вдарити та вигнати з квартири, залишивши без речей.

Чоловіка, якому 46 років, неодноразово притягували до адміністративної відповідальності, проте поведінка чоловіка не змінилися, тому  щодо нього було розпочато кримінальне провадження за статтею про домашнє насильство.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду.

Крім того, протягом трьох місяців фігурант має пройти корекційну програму для кривдників. Чоловіка також попередили, що відмова від програми призведе до повторної кримінальної відповідальності. Для запобігання новим випадкам насильства працівники протидії домашньому насильству навідуватимуть постраждалу.

Що таке пробація

Це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду до засуджених. Тобто людина, яка отримала вирок суду, має виконувати певні види кримінальних покарань, що не пов'язані з позбавленням волі.

Нагадаємо, у Полтавській області судили чоловіка, який вчиняв домашнє насильство стосовно матері. Він словесно ображав жінку та наніс їй тілесні ушкодження.

А в Рівненської області судили жінку, яка вчиняла домашнє насильство над чоловіком. Її вирішили покарати штрафом.

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