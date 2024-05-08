Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве мужчина нашел боеприпасы на свалке, на место прибыли взрывотехники arrow

В Киеве мужчина нашел боеприпасы на свалке, на место прибыли взрывотехники

8 мая 2024 14:14
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
На свалке в Соломенском районе мужчина нашел боеприпасы
Взрывотехническая служба полиции. Фото: Национальная полиция Украины
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Соломенском районе Киева мужчина нашел опасный предмет. У мусорных баков он обнаружил боеприпасы.

Об этом пишет Патрульная полиция Киева .

Читайте также:

Киевляне продолжают находить опасные предметы на улицах города

"В Соломенском районе на линию 112 позвонил мужчина и сообщил, что возле мусорных баков обнаружил предмет, похожий на боеприпасы" , — говорится в сообщении.

В Киеве мужчина нашел боеприпасы на свалке, на место прибыли взрывотехники - фото 1

После звонка инспекторы быстро прибыли и огородили опасную находку, вызвав следователей и взрывотехников.

Как поступить, если вы нашли опасные предметы

Во-первых, ни в коем случае не прикасайтесь и не приближайтесь к ним, а сразу сообщите о своей находке на спецлинию 112. До приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов и немедленно прекратите работу в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

Напомним, что в Одесской области правоохранители задержали молодого человека за незаконные сделки с боеприпасами. Следствие установило, что злоумышленник хранил у себя дома целый арсенал оружия.

Следует соблюдать осторожность с опасными предметами. В Николаевской области на мине взорвались двое мужчин. Трагедия произошла в Баштанском районе, где раньше велись активные боевые действия.

боеприпасы
опасность
опасные предметы
взрывотехники

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом