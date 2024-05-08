На свалке в Соломенском районе мужчина нашел боеприпасы

Взрывотехническая служба полиции. Фото: Национальная полиция Украины

В Соломенском районе Киева мужчина нашел опасный предмет. У мусорных баков он обнаружил боеприпасы.

Об этом пишет Патрульная полиция Киева .

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"В Соломенском районе на линию 112 позвонил мужчина и сообщил, что возле мусорных баков обнаружил предмет, похожий на боеприпасы" , — говорится в сообщении.

После звонка инспекторы быстро прибыли и огородили опасную находку, вызвав следователей и взрывотехников.

Как поступить, если вы нашли опасные предметы

Во-первых, ни в коем случае не прикасайтесь и не приближайтесь к ним, а сразу сообщите о своей находке на спецлинию 112. До приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов и немедленно прекратите работу в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

Напомним, что в Одесской области правоохранители задержали молодого человека за незаконные сделки с боеприпасами. Следствие установило, что злоумышленник хранил у себя дома целый арсенал оружия.

Следует соблюдать осторожность с опасными предметами. В Николаевской области на мине взорвались двое мужчин. Трагедия произошла в Баштанском районе, где раньше велись активные боевые действия.