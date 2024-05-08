На смітнику у Солом'янському районі чоловік знайшов боєприпаси

Вибухотехнічна служба поліції. Фото: Національна поліція України

У Солом'янському районі Києва чоловік знайшов небезпечний предмет. Біля сміттєвих баків він виявив боєприпаси.

Про це пише Патрульна поліція Києва.

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"У Солом'янському районі на лінію 112 зателефонував чоловік та повідомив, що біля сміттєвих баків виявив предмет, схожий на боєприпаси", — йдеться у повідомленні.

Після дзвінка інспектори швидко прибули на місце та огородили небезпечну знахідку, викликавши слідчих і вибухотехніків.

Як діяти, якщо ви знайшли небезпечні предмети

По-перше, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них, а відразу повідомте про свою знахідку на спецлінію 112. До приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів і негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що в Одеській області правоохоронці затримали молодика за незаконні оборудки з боєприпасами. Слідство виявило, що зловмисник зберігав у себе вдома цілий арсенал зброї.

Слід бути обережними із небезпечними предметами. У Миколаївській області на міні підірвалися двоє чоловіків. Трагедія сталась у Баштанському районі, де раніше велися активні бойові дії.