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У Києві чоловік знайшов боєприпаси на смітнику, на місце прибули вибухотехніки

8 травня 2024 14:14
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
На смітнику у Солом'янському районі чоловік знайшов боєприпаси
Вибухотехнічна служба поліції. Фото: Національна поліція України
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Солом'янському районі Києва чоловік знайшов небезпечний предмет. Біля сміттєвих баків він виявив боєприпаси. 

Про це пише Патрульна поліція Києва

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"У Солом'янському районі на лінію 112 зателефонував чоловік та повідомив, що біля сміттєвих баків виявив предмет, схожий на боєприпаси", — йдеться у повідомленні. 

У Києві чоловік знайшов боєприпаси на смітнику, на місце прибули вибухотехніки - фото 1

Після дзвінка інспектори швидко прибули на місце та огородили небезпечну знахідку, викликавши слідчих і вибухотехніків.

Як діяти, якщо ви знайшли небезпечні предмети

По-перше, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них, а відразу повідомте про свою знахідку на спецлінію 112. До приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів і негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що в Одеській області правоохоронці затримали молодика за незаконні оборудки з боєприпасами. Слідство виявило, що зловмисник зберігав у себе вдома цілий арсенал зброї.

Слід бути обережними із небезпечними предметами. У Миколаївській області на міні підірвалися двоє чоловіків. Трагедія сталась у Баштанському районі, де раніше велися активні бойові дії. 

боєприпаси
небезпека
небезпечні предмети
Вибухотехнічна служба

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