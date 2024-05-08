На смітнику у Солом'янському районі чоловік знайшов боєприпаси

У Києві чоловік знайшов боєприпаси на смітнику, на місце прибули вибухотехніки
У Солом'янському районі Києва чоловік знайшов небезпечний предмет. Біля сміттєвих баків він виявив боєприпаси.
Про це пише Патрульна поліція Києва.
Кияни продовжують знаходити небезпечні предмети на вулицях міста
"У Солом'янському районі на лінію 112 зателефонував чоловік та повідомив, що біля сміттєвих баків виявив предмет, схожий на боєприпаси", — йдеться у повідомленні.
Після дзвінка інспектори швидко прибули на місце та огородили небезпечну знахідку, викликавши слідчих і вибухотехніків.
Як діяти, якщо ви знайшли небезпечні предмети
По-перше, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них, а відразу повідомте про свою знахідку на спецлінію 112. До приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів і негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, що в Одеській області правоохоронці затримали молодика за незаконні оборудки з боєприпасами. Слідство виявило, що зловмисник зберігав у себе вдома цілий арсенал зброї.
Слід бути обережними із небезпечними предметами. У Миколаївській області на міні підірвалися двоє чоловіків. Трагедія сталась у Баштанському районі, де раніше велися активні бойові дії.
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