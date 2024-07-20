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В Киеве мужчину поймали на мошенничестве с телефонами на почте — что решил суд

20 июля 2024 04:33
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
В Киеве мужчина на почте менял телефоны на муляжи — какое наказание избрал ему суд
Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В Киеве мужчина дважды заменил телефоны, заказываемые в интернет-магазинах, на муляжи. При получении посылки он якобы осматривал содержимое, подменяя таким образом гаджеты. В результате его поймали и наказали за совершенное.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела 

По материалам дела, мужчина заказывал на Новую почту через платформу OLX в интернет-магазине мобильные телефоны — Google Pixel 3ХL стоимостью 4300 гривен и One Plus 9 RT 5G 8256GB стоимостью 15 000 гривен

При получении посылок подсудимый обращался к оператору отделения с просьбой осмотреть содержимое. В то время как работник Новой почты отворачивался, мужчина менял настоящие телефоны на муляжи и отказывался от посылок, мол, не подошел товар. Незаконно полученными телефонами подсудимый распорядился по своему усмотрению.

Решение суда

Во время судебного заседания мужчина полностью признал вину в совершении мошеннических действий. Благодаря этому суд смягчил наказание, назначив вместо лишения свободы испытательный срок на два года.

Мужчина в Киеве заказывал телефоны на OLX и менял их на почтовых муляжах.
Скриншот приговора Соломенского районного суда города Киева

Напомним, что в Черновцах осудили военнослужащего, который незаконно хранил гранаты, а затем взорвал одну из них в чужой квартире. Ему назначили наказание в виде лишения свободы.

Также мы писали, что львовянин стал свидетелем жестокого убийства женщины, о котором не сообщил в полицию. Во время судебного заседания он полностью признал вину и искренне раскаялся, однако его все равно наказал суд.

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