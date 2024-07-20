У Києві чоловік на пошті міняв телефони на муляжі — яке покарання обрав йому суд

Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org

У Києві чоловік двічі замінив телефони, які замовляв в інтернет-магазинах, на муляжі. Під час отримання посилки він нібито оглядав вміст, підмінюючи таким чином гаджети. В результаті його спіймали й покарали за скоєне.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За матеріалами справи, чоловік замовляв на Нову пошту через платформу OLX в інтернет-магазині мобільні телефони — Google Pixel 3ХL вартістю 4300 гривень і One Plus 9 RT 5G 8\256GB вартістю 15 000 гривень.

Під час отримання посилок підсудний звертався до оператора відділення з проханням оглянути вміст. У той час, коли працівник Нової пошти відвертався, чоловік міняв справжні телефони на муляжі і відмовлявся від посилок, мовляв, не підійшов товар. Незаконно отриманими телефонами підсудний розпорядився на власний розсуд.

Рішення суду

Під час судового засідання чоловік повністю визнав провину у вчиненні шахрайських дій. Завдяки цьому суд пом'якшив покарання, призначивши замість позбавлення волі іспитовий термін на два роки.

Скриншот вироку Солом`янського районного суду міста Києва

Нагадаємо, що в Чернівцях засудили військовослужбовця, який незаконно зберігав гранати, а згодом підірвав одну із них у чужій квартирі. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі.

Також ми писали, що львів'янин став свідком жорстокого вбивства жінки, про яке не повідомив у поліцію. Під час судового засідання, він повністю визнав провину та щиро розкаявся, однак його однаково покарав суд.