В Киеве мужчину осудили за насилие в отношении гражданской жены: сколько получил абьюзер
В столице районный суд признал мужчину виновным в домашнем насилии против сожительницы. Суд избрал ему наказание в размере двух лет ограничения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Киевский абьюзер
Подольский районный суд рассмотрел дело мужа, обвиненного в систематическом психологическом насилии в отношении гражданской жены.
Следствие выяснило, что нигде не работавший подозреваемый вел асоциальный образ жизни, приходя домой в нетрезвом состоянии, постоянно оскорблял свою сожительницу.
Он кричал на женщину, угрожал физической расправой, ломал мебель и бил окна в доме.
Последствия и приговор
Эта систематическая терроризация вызвала расстройство здоровья, психологические страдания и ухудшение качества жизни женщины.
Подольский суд Киева признал мужчину виновным в домашнем насилии и приговорил его к двум годам ограничения свободы.
Напомним, ранее Сиховский районный суд вынес приговор жительнице Львова, которая жестоко обращалась с матерью своего мужа, которая является инвалидом I группы. Подсудимая в течение двух лет систематически проявляла агрессию и совершала психологическое насилие в отношении своей свекрови.
Абьюзерке дали 2 года лишения свободы.