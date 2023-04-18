В Киеве мужчину осудили за насилие в отношении гражданской жены: сколько получил абьюзер

Домашнее насилие. Фото: Pixabay

В столице районный суд признал мужчину виновным в домашнем насилии против сожительницы. Суд избрал ему наказание в размере двух лет ограничения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Киевский абьюзер

Подольский районный суд рассмотрел дело мужа, обвиненного в систематическом психологическом насилии в отношении гражданской жены.

Следствие выяснило, что нигде не работавший подозреваемый вел асоциальный образ жизни, приходя домой в нетрезвом состоянии, постоянно оскорблял свою сожительницу.

Он кричал на женщину, угрожал физической расправой, ломал мебель и бил окна в доме.

Последствия и приговор

Эта систематическая терроризация вызвала расстройство здоровья, психологические страдания и ухудшение качества жизни женщины.

Подольский суд Киева признал мужчину виновным в домашнем насилии и приговорил его к двум годам ограничения свободы.

Напомним, ранее Сиховский районный суд вынес приговор жительнице Львова, которая жестоко обращалась с матерью своего мужа, которая является инвалидом I группы. Подсудимая в течение двух лет систематически проявляла агрессию и совершала психологическое насилие в отношении своей свекрови.

Абьюзерке дали 2 года лишения свободы.