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В Киеве мужчину осудили за насилие в отношении гражданской жены: сколько получил абьюзер

18 апреля 2023 13:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Киеве мужчину осудили за насилие в отношении гражданской жены: сколько получил абьюзер
Домашнее насилие. Фото: Pixabay
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В столице районный суд признал мужчину виновным в домашнем насилии против сожительницы. Суд избрал ему наказание в размере двух лет ограничения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Подольский районный суд рассмотрел дело мужа, обвиненного в систематическом психологическом насилии в отношении гражданской жены.

Следствие выяснило, что нигде не работавший подозреваемый вел асоциальный образ жизни, приходя домой в нетрезвом состоянии, постоянно оскорблял свою сожительницу.

Он кричал на женщину, угрожал физической расправой, ломал мебель и бил окна в доме.

Последствия и приговор

Эта систематическая терроризация вызвала расстройство здоровья, психологические страдания и ухудшение качества жизни женщины.

Подольский суд Киева признал мужчину виновным в домашнем насилии и приговорил его к двум годам ограничения свободы.

Напомним, ранее Сиховский районный суд вынес приговор жительнице Львова, которая жестоко обращалась с матерью своего мужа, которая является инвалидом I группы. Подсудимая в течение двух лет систематически проявляла агрессию и совершала психологическое насилие в отношении своей свекрови.

Абьюзерке дали 2 года лишения свободы.

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