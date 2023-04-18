У Києві чоловіка засудили за насильство щодо цивільної дружини: скільки отримав аб'юзер

Домашнє насильство. Фото: Pixabay

У столиці районний суд визнав чоловіка винним у домашньому насильстві проти співмешканки. Суд обрав йому покарання у вигляді двох років обмеження волі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Київський аб'юзер

Подільський районний суд розглянув справу чоловіка, якого звинуватили у систематичному психологічному насильстві щодо цивільної дружини.

Слідство з’ясувало, що підозрюваний, який ніде не працював і вів асоціальний спосіб життя, приходячи додому у нетверезому стані, постійно ображав свою співмешканку.

Він кричав на жінку, погрожував фізичною розправою, ламав меблі та бив вікна у помешканні.

Наслідки і вирок

Це систематичне тероризування спричинило розлад здоров’я, психологічні страждання та погіршення якості життя жінки.

Подільський суд Києва визнав чоловіка винним у домашньому насильстві і засудив його до двох років обмеження волі.

Нагадаємо, раніше Сихівський районний суд виніс вирок мешканці Львова, що жорстоко поводилася з матір'ю свого чоловіка, яка є інвалідом І групи. Підсудна протягом двох років систематично проявляла агресію та вчиняла психологічне насильство щодо своєї свекрухи.

Аб'юзерці дали 2 роки позбавлення волі.