Языковой скандал в Киеве — мужчины напали на девушку

Мужчины, которые избили девушку в Киеве. Фото: скриншот из видео

В Киеве мужчины напали на девушку из-за того, что она сделала им замечания по русскому языку. Девушка написала заявление в полицию.

Об этом рассказала сама потерпевшая Екатерина Косецкая на своей Facebook-странице.

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По словам девушки, событие произошло 2 ноября в книжном магазине-кафе "Сенс". Люди, сидевшие за соседним с Екатериной столиком, начали говорить по-русски. Девушка сделала им замечание.

Потерпевшая рассказала, что она обращалась любезно и без всякого мнения о конфликте, но мужчины отреагировали агрессивно, начали насмехаться и выражать пренебрежение к украинскому. Впоследствии это переросло в скандал с выкручиванием рук Екатерине.

Девушка написала заявление в полицию. Однако говорит, что правоохранители отпустили мужчин, а также вроде бы не взяли показания у свидетелей, "хотя они были готовы их предоставить".

Скриншот сообщения Екатерины Косецкой

Скриншот сообщения Екатерины Косецкой

Напомним, недавно в центре Одессы произошел очередной языковий скандал. Женщины возмутились, что одессит общается на украинском языке.

Также мы писали, что МОН подтвердило законопроект, предусматривающий запрещение использования русского языка во время перерывов в школах.