Мовний скандал у Києві — чоловіки напали на дівчину

Чоловіки, які побили дівчину у Києві. Фото: скриншот з відео

У Києві чоловіки напали на дівчину через те, що вона зробила їм зауваження щодо російської мови. Дівчина написала заяву в поліцію.

Про це розповіла сама потерпіла Катерина Косецька на своїй Facebook-сторінці.

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Напад на дівчину у Києві

За словами дівчини, подія сталася 2 листопада у книгарні-кав’ярні "Сенс". Люди, які сиділи за сусіднім із Катериною столиком, почали говорити російською. Дівчина зробила їм зауваження.

Потерпіла розповіла, що вона зверталася люб'язно й без жодної думки про конфлікт, але чоловіки відреагували агресивно, почали насміхатися та висловлювати зневагу до української. Згодом це переросло в скандал із викручуванням рук Катерині.

Дівчина написала заяву в поліцію. Однак каже, що правоохоронці відпустили чоловіків, а також начебто не взяли свідчення у свідків, "хоч вони були готові їх надати".

Скриншот допису Катерини Косецької

Скриншот допису Катерини Косецької

Нагадаємо, нещодавно у центрі Одеси стався черговий мовний скандал. Жінки обурилися, що одесит спілкується українською мовою.

Також ми писали, що МОН підтвердило законопроєкт, який передбачає заборону використання російської мови під час перерв у школах.