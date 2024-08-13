Побили перехожого табуреткою — як суд покарав чоловіків

Суддя оголошує вирок. Фото: УНІАН

У квітні минулого року до поліції надійшла інформація про напад на місцевого жителя, скоєний двома невідомими особами. Один з винуватців отримав чотири роки позбавлення волі, а інший — сім років та два місяці.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у вівторок, 13 серпня.

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Деталі справи

Правоохоронці повідомляють, що двоє чоловіків, перебуваючи під дією алкоголю, спровокували конфлікт з випадковим перехожим. У розпалі сварки один з нападників завдав 26-річному киянину удар дерев’яною табуреткою по голові, після чого разом з товаришем продовжили бити потерпілого кулаками і ногами, навіть коли той впав на землю.

Постраждалого було доправлено до лікарні в критичному стані, а правопорушників затримано. Один з них, 27-річний місцевий житель з попередніми судимостями за майнові злочини, а інший — його 32-річний спільник.

Рішення суду

Нещодавно Дніпровський районний суд Києва виніс вирок: одному з винуватців призначено чотири роки ув’язнення, а іншому, що завдав ударів табуреткою — сім років і два місяці.