Военного заставляли простить знакомому долг - как накажут обидчиков

Украинские правоохранители. Фото: МВД Украины/сайт

В Киеве мужчины избили военнослужащего, чтобы заставить его простить знакомому долг. Им сообщено о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Подозреваемые. Фото: Киевская городская прокуратура

Мужчины избили военнослужащего из-за долга

Как отмечают в прокуратуре, потерпевший предоставил в пользование свой автомобиль. При этом пользователь автомобиль повредил, а ремонт проводил в долг за счет владельца.

Однако двое друзей должника по собственной инициативе решили "помочь" ему и заставить владельца автомобиля отказаться от получения долга за ремонт автомобиля. Они приехали в кафе, где был военный, и на улице начали его бить и пытались затолкать в свою машину.

Впрочем, сделать это им помешали друзья военного, которые выбежали ему на помощь. После этого нападавшие уехали с места конфликта.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили им о подозрениях. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры

Добавим, что в Харьковской области будут судить бывшего мастера леса, который работал на оккупантов. Также он обвинял ВСУ в обстрелах Украины.

Ранее в Одесской области задержали гражданина Молдовы, который живет в так называемом "ПМР". Он собирал информацию о новейших разработках украинских дронов.