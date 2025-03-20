Військового змушували пробачити знайомому борг - як покарають кривдників

Українські правоохоронці. Фото: МВС України/сайт

У Києві чоловіки побили військовослужбовця, аби змусити його пробачити знайомому борг. Їм повідомлено про підозру.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Читайте також:

Підозрювані. Фото: Київська міська прокуратура

Чоловіки побили військовослужбовця через борг

Як зазначають у прокуратурі, потерпілий надав в користування свій автомобіль. При цьому користувач автомобіль пошкодив, а ремонт проводив в борг коштом власника.

Однак двоє друзів боржника за власною ініціативою вирішили "допомогти" йому та змусити власника автівки відмовитись від отримання боргу за ремонт автомобіля. Вони приїхали до кав’ярні, де був військовий, та на вулиці почали його бити та намагалися заштовхати у свою машину.

Втім, зробити це їм завадили друзі військового, які вибігли йому на допомогу. Після цього нападники поїхали з місця конфлікту.

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 КПК України та повідомили їм про підозри. Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Скриншот допису Київської міської прокуратури

Додамо, що у Харківській області судитимуть колишнього майстра лісу, який працював на окупантів. Також він звинувачував ЗСУ в обстрілах України.

Раніше на Одещині затримали громадянина Молдови, який мешкає в так званому "ПМР". Він збирав інформацію про новітні розробки українських дронів.