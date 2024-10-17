Взрывы в Киеве 17 октября 2024 года

Работа мобильной группы ПВО. Иллюстративное фото: Николаевская ОВА

Взрывы в Киеве в ночь на 17 октября раздаются взрывы прямо сейчас. Россияне запустили по столице ударные БПЛА, которые сбивают силы ПВО.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА) и канал Воздушных сил ВСУ.

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Взрывы в Киеве 17 октября

Этой ночью в 01:53 в Киеве объявили тревогу. В это же время военные предупредили киевлян, что в направлении города летит ударный БпЛА россиян. В КГВА также подтвердили, что для Киева существует угроза применения беспилотников. Через несколько минут, в столице были слышны взрывы.

"В Киеве слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении издания в Telegram в 01:56.

Немного позже, в 01:59, начальник КГВА Сергей Попко сообщил, в Киеве работают силы ПВО. Он призвал украинцев находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 02:00 "покраснение" наблюдается почти по всей территории Украины. Тревога в стране связана с беспилотниками россиян, которые фиксируют в воздушном пространстве нашей страны.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью в пригороде Киева также раздавались взрывы. Они тоже были связаны с вражескими дронами.

Кроме того, меньше часа назад взрывы были и в Одессе. По вражеским дронам работали силы ПВО.