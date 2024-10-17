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У Києві чути вибухи — Росія атакує столицю безпілотниками

17 жовтня 2024 02:05
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибухи у Києві 17 жовтня 2024 року
Робота мобільної групи ППО. Ілюстративне фото: Миколаївська ОВА
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вибухи у Києві в ніч проти 17 жовтня лунають вибухи прямо зараз. Росіяни запустили по столиці ударні БпЛА, які збивають сили ППО.

Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА) та канал Повітряних сил ЗСУ.

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Цієї ночі о 01:53 у Києві оголосили тривогу. Водночас військові попередили киян, що у напрямку міста летить ударний БпЛА росіян. У КМВА також підтвердили, що для Києва існує загроза застосування безпілотників. Через декілька хвилин, в столиці було чути вибухи.

"У Києві чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні видання в Telegram о 01:56.

Трохи пізніше, о 01:59, начальник КМВА Сергій Попко повідомив, в Києві працюють сили ППО. Він закликав українців перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 02:00 "почервоніння" спостерігається майже по всій території України. Тривога в країні пов'язана через безпілотники росіян, які фіксують повітряному просторі нашої країни.

У Києві чути вибухи — Росія атакує столицю безпілотниками - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі у передмісті Києва також лунали вибухи. Вони теж були пов'язані із ворожими дронами.

Крім того, менше години тому вибухи були і в Одесі. По ворожим дронам працюють сили ППО. 

Київ вибух ППО дрон Шахід-136 війна в Україні

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