Взрывы в Киеве 20 октября 2024 года

Мобильные группы ПВО. Фото: Воздушное командование Юг, Facebook

Взрывы в Киеве слышны прямо сейчас, 20 октября ночью. Россия пытается атаковать столицу дронами, в городе работают силы ПВО.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

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Взрывы в Киеве 20 октября

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — сообщил в 02:44 Сергей Попко, начальник КГВА.

Отметим, что тревогу в столице объявили в 02:11.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:45 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киеве и Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях. Кроме того, уже много месяцев отметкой "тревоги" отмечены Луганская область и оккупированный Крым.

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь с 19 на 20 октября в Киеве также звучали взрывы. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об атаке беспилотников.

Также мы писали, что этой ночью взрыв прогремел и в Харькове. Россияне запустили КАБ в сторону города.