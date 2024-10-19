Вибухи у Києві вночі 19 жовтня пролунали під час повітряної тривоги

Збитий "шахед". Фото ілюстративне: Associated Press

Вибухи у Києві вночі 19 жовтня пролунали близько 23:43. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про атаку безпілотників.

Про вибухи повідомляють столичні пабліки.

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Допис "Суспільне Новини". Фото: скриншот

Атака "шахедів" на Київ 19 жовтня

Як повідомили в Київській ОВА, на Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА, у регіоні працює ППО.

Допис Київської ОВА. Фото: скриншот

Про роботу протиповітряної оборони в столиці повідомив також і мер Києва Віталій Кличко.

Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот

У Києві та області триває повітряна тривога, яку було оголошено о 23:37.

Карта тривог. Фото: скриншот

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ о 23:34, Київ перебуває під загрозою застосування ударних безпілотників.

Допис ПС. Фото: скриншот

Нагадаємо, армія РФ увечері 19 жовтня двічі атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворог застосував балістичне озброєння.

Також Новини.LIVE писали, що у Запоріжжі 19 жовтня ввечері також було чутно вибухи під час повітряної тривоги.