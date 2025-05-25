Взрывы в Киеве 25 мая из-за дронов

Работа ПВО ночью. Фото иллюстративное: Владимир Зеленский/Telegram

Взрывы в Киеве были слышны прямо сейчас, в ночь на 25 мая. Россияне пытаются атаковать столицу дронами.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

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Звуки взрывов в Киеве в ночь на 25 мая

"По вражеским целям продолжается работа ПВО! Призываем киевлян находиться в укрытиях", — говорится в сообщении в 00:41.

В то же время эту информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко и написал, что в городе слышны взрывы.

Накануне этого Воздушные силы ВСУ информировали, что над столицей находятся вражеские дроны.

Обновлено в 00:46

Начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что в воздушном пространстве вокруг столицы уже более десятка вражеских дронов РФ. Кроме того, подлетают новые.

"По части дронов над Киевом и окрестностями уже отработали. Но цели еще заходят на столицу. Ночь будет непростой. Есть угроза применения противником большого количества дронов и ракет с бортов стратегической авиации. Прошу максимально серьезно относиться к угрозе и находиться в укрытиях", — подчеркнул он.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:45 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что прошлой ночью в Киеве фактического в течение нескольких часов подряд работали силы ПВО. Враг совершил тогда комбинированную атаку, применив дроны и баллистику.

Также мы писали, что чуть больше часа назад взрывы раздавались в Днепре. Военные предупреждали об угрозе дронов РФ.