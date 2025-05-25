Вибухи у Києві 25 травня через дрони

Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: Володимир Зеленський/Telegram

Вибухи у Києві було чути прямо зараз, в ніч проти 25 травня. Росіяни намагаються атакувати столицю дронами.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Звуки вибухів у Києві в ніч проти 25 травня

"По ворожих цілях триває робота ППО! Закликаємо киян перебувати в укриттях", — йдеться у повідомленні о 00:41.

Водночас цю інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко та написав, що в місті чути вибухи.

Напередодні цього Повітряні сили ЗСУ інформували, що над столицею перебувають ворожі дрони.

Оновлено о 00:46

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що в повітряному просторі навколо столиці вже більше десятка ворожих дронів РФ. Крім того, підлітають нові.

"По частині дронів над Києвом та околицями вже відпрацювали. Але цілі ще заходять на столицю. Ніч буде непростою. Є загроза застосування противником великої кількості дронів та ракет з бортів стратегічної авіації. Прошу максимально серйозно ставитись до загрози і перебувати в укриттях", — наголосив він.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:45 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що минулої ночі у Києві фактичного протягом кількох годин поспіль працювали сили ППО. Ворог здійснив тоді комбіновану атаку, застосувавши дрони та балістику.

Також ми писали, що трохи більше години тому вибухи лунали в Дніпрі. Військові попереджали про загрозу дронів РФ.