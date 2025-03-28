Взрывы в Киеве 28 марта из-за дронов

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: 126 отдельная бригада ТрО

Взрывы в Киеве слышны прямо сейчас, поздно вечером 28 марта. В столице зафиксированы вражеские дроны, работают силы ПВО.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

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"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", — написал Кличко в 23:18.

Через несколько минут начальник КГВА Тимур Ткаченко тоже подтвердил, что в Киеве работает противовоздушная оборона.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:23 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, незадолго до взрывов в столице, начальник КГВА предупреждал, что вблизи города зафиксированы вражеские дроны. Кроме того, в тот момент, в 23:04, в Киеве объявили тревогу.

Также мы писали, что этим вечером российские оккупанты обстреляли дронами Днепр. В результате атаки в больницу были доставлены четверо раненых, еще один человек погиб.