Вибухи у Києві 28 березня через дрони

У Києві чути звуки вибухів — в чому причина
Вибухи у Києві чути прямо зараз, пізно ввечері 28 березня. В столиці зафіксовано ворожі дрони, працюють сили ППО.
Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
Звуки вибухів в Києві
"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", — написав Кличко о 23:18.
Через декілька хвилин начальник КМВА Тимур Ткаченко теж підтвердив, що в Києві працює протиповітряна оборона.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:23 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, незадовго до вибухів у столиці, начальник КМВА попереджав, що поблизу міста зафіксовано ворожі дрони. Крім того, в той момент, о 23:04, в Києві оголосили тривогу.
Також ми писали, що цього вечора російські окупанти обстріляли дронами Дніпро. Внаслідок атаки до лікарні було доставлено чотирьох поранених, ще одна людина загинула.
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