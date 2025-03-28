Вибухи у Києві 28 березня через дрони

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: 126 окрема бригада ТрО

Вибухи у Києві чути прямо зараз, пізно ввечері 28 березня. В столиці зафіксовано ворожі дрони, працюють сили ППО.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", — написав Кличко о 23:18.

Через декілька хвилин начальник КМВА Тимур Ткаченко теж підтвердив, що в Києві працює протиповітряна оборона.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:23 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, незадовго до вибухів у столиці, начальник КМВА попереджав, що поблизу міста зафіксовано ворожі дрони. Крім того, в той момент, о 23:04, в Києві оголосили тривогу.

Також ми писали, що цього вечора російські окупанти обстріляли дронами Дніпро. Внаслідок атаки до лікарні було доставлено чотирьох поранених, ще одна людина загинула.